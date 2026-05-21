الخميس 2026-05-21 09:56 ص

أزمة سير في جبل عمان إثر سقوط فتاة من الطابق الرابع

صورة تعبيرية مولدة بالذكاء الاصطناعي
الخميس، 21-05-2026 08:21 ص
الوكيل الإخباري-  شهدت منطقة جبل عمان، صباح اليوم الخميس، أزمة سير وازدحامات مرورية عقب سقوط فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية في منطقة شارع الأمير محمد بالعاصمة عمان، وفق مصدر أمني.اضافة اعلان


وقال المصدر إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات حول الحادثة، حيث تحركت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى الموقع، وتم إسعاف الفتاة ونقلها إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالتها بالمتوسطة.

وأضاف المصدر أن التحقيقات بوشرت للوقوف على ملابسات الحادثة.
 
 


المناصير تطرح الأسطوانات البلاستيكية " أمان" في الأسواق الأردنية

