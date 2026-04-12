الأحد 2026-04-12 07:11 م

أزمة مضيق هُرمز تصل لغسيل سيارات الأردنيين .. محطات ترفع أسعار الغسيل

الأحد، 12-04-2026 03:17 م
الوكيل الإخباري-  تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صور تُظهر قائمة أسعار جديدة لإحدى محطات غسيل السيارات، تشير إلى رفع الأسعار بواقع دينار واحد على مختلف الخدمات، وسط ربط غير مباشر بتداعيات التوترات في مضيق هرمز وارتفاع كلف التشغيل.اضافة اعلان


وبحسب القائمة المتداولة، ارتفع سعر غسيل السيارة الصغيرة إلى 4 دنانير، والتكسي العمومي إلى 3 دنانير، فيما بلغ غسيل السيارات الكبيرة 5 دنانير. كما وصلت خدمة الغسيل الكامل (جك) للسيارات الصغيرة إلى 5 دنانير، والكبيرة إلى 7 دنانير، في حين سُعّر غسيل الباصات “كوستر” بـ6 دنانير و9 دنانير للغسيل الكامل.

كما أظهرت القائمة أسعار خدمات إضافية، منها غسيل الماتور بدينار واحد، ورشّة مع تنشيف بدينارين ونصف، ورشّة ماء بدينار ونصف، على أن يبدأ تطبيق هذه التسعيرة اعتبارًا من صباح الخميس 9 نيسان 2026، وفق ما هو مذكور في الإعلان.


