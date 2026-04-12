أزمة مضيق هُرمز تصل لغسيل سيارات الأردنيين .. محطات ترفع أسعار الغسيل

وبحسب القائمة المتداولة، ارتفع سعر غسيل السيارة الصغيرة إلى 4 دنانير، والتكسي العمومي إلى 3 دنانير، فيما بلغ غسيل السيارات الكبيرة 5 دنانير. كما وصلت خدمة الغسيل الكامل (جك) للسيارات الصغيرة إلى 5 دنانير، والكبيرة إلى 7 دنانير، في حين سُعّر غسيل الباصات “كوستر” بـ6 دنانير و9 دنانير للغسيل الكامل.
كما أظهرت القائمة أسعار خدمات إضافية، منها غسيل الماتور بدينار واحد، ورشّة مع تنشيف بدينارين ونصف، ورشّة ماء بدينار ونصف، على أن يبدأ تطبيق هذه التسعيرة اعتبارًا من صباح الخميس 9 نيسان 2026، وفق ما هو مذكور في الإعلان.
أخبار متعلقة
