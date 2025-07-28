أزمة مياه في المفرق بعد تركيب عدادات جديدة .. و"اليرموك" تتحرك

11:08 م

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الوكيل الإخباري- شكا عدد من المواطنين في محافظة المفرق من ضعف وصول المياه إلى منازلهم عقب استبدال إدارة مياه المفرق للعدادات القديمة بأخرى جديدة. اضافة اعلان





وقال المواطنون اليوم الاثنين، إن قوة ضخ المياه انخفضت بشكل ملحوظ بعد تركيب العدادات الجديدة، ما أدى إلى حرمانهم من الحصول على حاجاتهم الكافية من المياه خلال فترات الضخ المعتمدة من قبل الإدارة.



من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشركة مياه اليرموك، معتز عبيدات، أن مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق يهدف بشكل أساسي إلى تقليل نسبة الفاقد من المياه، ما يُسهم في تحسين جودة وفعالية عملية التزويد المائي للمشتركين.



وقال عبيدات إن جميع المشتركين الذين يعانون من ضعف ضخ المياه بعد تركيب العدادات الجديدة، بإمكانهم مراجعة إدارة مياه المفرق، وتقديم طلب لإعادة فحص العداد، مؤكدًا أنه فور استلام الطلب سيتم فحص العداد بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.



وأوضح أن مشروع استبدال عدادات المياه في المفرق شمل استبدال العدادات القديمة التي تجاوز عمرها 5 سنوات، إضافة إلى العدادات التي سجلت قراءات تجاوزت 3 آلاف متر مكعب من المياه، وكذلك العدادات المعطلة والتالفة.