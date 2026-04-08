أسبوعان بدون صفارات إنذار في الأردن .. وانتهاء ذريعة مضيق هرمز

08:42 ص

الوكيل الإخباري- ستشهد المملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من اليوم الأربعاء حالة من الهدوء النسبي مع دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تمتد لأسبوعين، ما ينعكس بشكل مباشر على تراجع التوترات في المنطقة، ويأمل المواطنون أن تسهم هذه التهدئة في تخفيف حدة القلق التي سادت خلال الفترة الماضية. اضافة اعلان





ومن أبرز انعكاسات هذه الهدنة، توقف صفارات الإنذار التي أقلقت راحة الأردنيين لفترة طويلة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الذي فرض حالة من الترقب والحذر. ويُنتظر أن يمنح هذا التوقف المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الشعور بالأمان في حياتهم اليومية.



كما أنهت الهدنة إحدى أبرز الذرائع التي استند إليها بعض التجار في رفع أسعار السلع، والمتمثلة بالتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية. ومع الإعلان عن إعادة فتح المضيق ضمن بنود الاتفاق، يُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على حركة الاستيراد والتكاليف.





