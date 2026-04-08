الأربعاء 2026-04-08 10:59 م

أسبوعان بدون صفارات إنذار في الأردن .. وانتهاء ذريعة مضيق هرمز

الأربعاء، 08-04-2026 08:42 ص
الوكيل الإخباري-  ستشهد المملكة الأردنية الهاشمية اعتباراً من اليوم الأربعاء حالة من الهدوء النسبي مع دخول الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، والتي من المتوقع أن تمتد لأسبوعين، ما ينعكس بشكل مباشر على تراجع التوترات في المنطقة، ويأمل المواطنون أن تسهم هذه التهدئة في تخفيف حدة القلق التي سادت خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان


ومن أبرز انعكاسات هذه الهدنة، توقف صفارات الإنذار التي أقلقت راحة الأردنيين لفترة طويلة، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الذي فرض حالة من الترقب والحذر. ويُنتظر أن يمنح هذا التوقف المواطنين فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة الشعور بالأمان في حياتهم اليومية.

كما أنهت الهدنة إحدى أبرز الذرائع التي استند إليها بعض التجار في رفع أسعار السلع، والمتمثلة بالتوترات المرتبطة بمضيق هرمز، والذي يُعد شريانًا حيويًا لحركة التجارة والطاقة العالمية. ومع الإعلان عن إعادة فتح المضيق ضمن بنود الاتفاق، يُتوقع أن تنعكس هذه الخطوة إيجابًا على حركة الاستيراد والتكاليف.
 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة