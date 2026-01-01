أستاذ جامعي ينشئ مصلى داخل جامعة اليرموك على نفقته الخاصة صدقةً جاريّة عن والديه

05:39 م

الوكيل الإخباري- مندوبًا عن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، افتتح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والتميّز المؤسسي الأستاذ الدكتور أمجد ضيف الله الناصر، مُصلى الأبرار في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والذي تمّ إنشاؤه على نفقة خاصة من الأستاذ الدكتور محمد أحمد الربابعة من قسم الدراسات الإسلامية. اضافة اعلان





وأشاد الأستاذ الدكتور الناصر بهذا العمل الخيري المبارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والذي يهدف إلى خدمة ديننا الإسلامي الحنيف، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية القائمة على العطاء والإحسان والتسامح، ونشر تعاليم الإسلام، والتسهيل على الطلبة والزملاء من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لأداء الصلوات وسائر العبادات.



وشهدت مراسم الافتتاح صلاة الحضور ركعتين في المصلى ، في أجواء إيمانية عكست قدسية المكان وأهمية رسالته. وعقب ذلك، ألقى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد طلافحة كلمةً رحّب فيها بالحضور الكرام وبالأستاذ الدكتور نائب الرئيس وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلبة، وجميع من حضر، مشيدًا بمبادرة الأستاذ الدكتور محمد ربابعة وفكرته المباركة والتي نُفِّذت على نفقته الخاصة.

