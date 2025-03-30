الأحد 2025-03-30 07:12 م
 

أسرة وزارة الأشغال العامة والإسكان تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

وزارة الأشغال العامة والإسكان
وزارة الأشغال العامة والإسكان
 
الأحد، 30-03-2025 06:54 م
الوكيل الإخباري-   بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد يرفع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات وأسرة الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم وإلى عموم أبناء الشعب الأردني، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن عزيزا منيعا مزدهرا، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليه وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة .اضافة اعلان


وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية أسرة وزارة الأشغال العامة والإسكان تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

نعـي فـاضل الموت يغيب الباحث والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع رئيس الوزراء الباكستاني بحلول عيد الفطر

تعبيرية

أخبار محلية غضب على مواقع التواصل بسبب مطعم في شفا بدران يبيع الشاورما في نهار رمضان

ترامب هدد بضرب إيران إذا لم تعقد اتفاقا نوويا

عربي ودولي ترامب: سنقصف إيران بشدة إذا لم تبرم اتفاقًا بشأن النووي

هول أُطلق سراحها الخميس بموجب أمر قضائي وبدعم من قطر

عربي ودولي ترامب يعيد نشر فيديو لامرأة أُطلق سراحها من أفغانستان.. ما القصة؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي متحدياً مذكرة الاعتقال الدولية .. نتنياهو يزور المجر

المسعفون التسعة المفقودون منذ ثمانية أيام في رفح

فلسطين ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من رفح إلى 11 بينها ستة مسعفين



 
 





الأكثر مشاهدة