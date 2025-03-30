أسرة وزارة الأشغال العامة والإسكان تهنئ بحلول عيد الفطر السعيد

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الوكيل الإخباري- بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد يرفع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، وأمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات وأسرة الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى مقام سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبدالله الثاني المعظم وإلى عموم أبناء الشعب الأردني، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ الأردن عزيزا منيعا مزدهرا، وأن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليه وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة . اضافة اعلان





وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.