 
الخميس 2024-09-19 10:33 ص
 
 

أسعار الخضار في السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على الخيار

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 19-09-2024 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت غالبية أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس مع ارتفاع طفيف بسعر الخيار ليصل الى 40 قرشا للكيلو بعد أن بلغ أمس 35 قرشا للكيلو . 

اضافة اعلان

 

ووفقا للنشرة اليومية التي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو في السوق ، تراوح سعر البندورة بين 8 و 25 قرشا للكيلو ، والخيار بين 25 و 40 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا للكيلو . 

 

وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3025.435 طنا 

 


Image1_920241982610208929490.jpg

 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة تحذير من استخدام "القصدير" في طهي الطعام .. ضرر صادم

الليرة التركية

أسواق ومال الولايات المتحدة تهدد البنوك التركية بسبب تعاملها مع روسيا

حسان خلال لقائه الخصاونة | من المصدر

أخبار محلية حسان شاكرا الخصاونة: تستمر المسيرة

تعبيرية

المرأة والجمال الأظافر المستوحاة من ألوان القهوة البنية.. أحدث صيحات خريف 2024

آليات الاحتلال تهدم منزل فلسطيني في الخليل

فلسطين الاحتلال يهدم منزلا وغرفتين زراعيتين في بيت عوا غرب الخليل

محمد رمضان وابنه

فن ومشاهير محمد رمضان في أزمة.. والسبب "ابنه"

صورة من امام المنزل الذي وقعت به الجريمة | الوكيل الإخباري

أخبار محلية القبض على قاتل والدته وشقيقته في عين الباشا

قصف لبناني على مستوطنات الاحتلال

عربي ودولي اثنين حالتهم خطيرة .. إصابة 5 إسرائيليين في قصف صاروخي من لبنان



 


الأكثر مشاهدة





عاجل