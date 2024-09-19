أسعار الخضار في السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على الخيار

https://www.alwakeelnews.com/story/703424
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الوكيل الإخباري-
استقرت غالبية أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم الخميس مع ارتفاع طفيف بسعر الخيار ليصل الى 40 قرشا للكيلو بعد أن بلغ أمس 35 قرشا للكيلو . اضافة اعلان
ووفقا للنشرة اليومية التي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو في السوق ، تراوح سعر البندورة بين 8 و 25 قرشا للكيلو ، والخيار بين 25 و 40 قرشا للكيلو ، والبطاطا بين 40 و 70 قرشا للكيلو .
وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3025.435 طنا