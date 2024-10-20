أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات اليوم الأحد 3674.118 طناً.

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ووفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- الصادرة عن السوق والتي ترصد الحد الأدنى والأعلى لسعر بيع الكيلو، تراوح سعر البندورة اليوم بين 7 و15 قرشًا للكيلو، والخيار بين 30 و40 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 60 و85 قرشًا للكيلو.



وتاليًا نشرة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الأحد: