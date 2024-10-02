أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 3137.567 طناً اليوم الأربعاء.

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تراوح سعر البندورة في السوق المركزي اليوم بين 10 و25 قرشاً للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار بين 25 و40 قرشاً للكيلو.



وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم: