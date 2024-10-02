أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تراوح سعر البندورة في السوق المركزي اليوم بين 10 و25 قرشاً للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار بين 25 و40 قرشاً للكيلو.
وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم:
-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يفتتح حوارية إقليمية حول الاكتظاظ في السجون
-
وزير العمل: سنفتح حواراً مع أطراف الإنتاج لرفع الحد الأدنى للأجور
-
رغم إعادة فتح أجواء المملكة.. شركات طيران تلغي رحلاتها للأردن الأربعاء والخميس
-
الضمان: بدء استقبال طلبات المنح الدراسية الجامعية المخصصة لأبناء المتقاعدين
-
رئيس ديوان المحاسبة: لا تأخير في إصدار التقارير السنوية
-
رئيس ديوان المحاسبة: نستهدف تحسين أداء أجهزة الدولة ومحاربة الفساد
-
ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير
-
تضامن تنظم تدريبا متخصصا ببناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية