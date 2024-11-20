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أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 09:43 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3067.115 طنا 

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وتاليا نشرة - استرشادية- ترصد الحد الاعلى والادنى لسعر بيع الكيلو للخضار والفواكه  في السوق المركزي اليوم الاربعاء :

 


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