أسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

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الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3067.115 طنا

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وتاليا نشرة - استرشادية- ترصد الحد الاعلى والادنى لسعر بيع الكيلو للخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الاربعاء :