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أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2725طنا، منها 1751طن خضار، و763طن فواكه، و 210 أطنان من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30-40، والبطاطا بين 50-70، والبندورة بين7-20، والجزر بين 40-60، والخيار بين 30-50، والزهرة بين 25-55، والليمون بين 30-60، والموز البلدي بين 50-65قرشا.

 
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