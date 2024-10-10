أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 2725طنا، منها 1751طن خضار، و763طن فواكه، و 210 أطنان من الورقيات.

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