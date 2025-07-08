أسعار الخضار والفواكه الثلاثاء في السوق المركزي

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف بين 8 و20 قرشًا، والبطاطا بين 20 و35 قرشًا، والبندورة بين 5 و10 قروش، والجزر بين 20 و30 قرشًا، والخيار بين 25 و50 قرشًا، والزهرة بين 25 و40 قرشًا، والليمون بين 100 و140 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و95 قرشًا.
-
أخبار متعلقة
-
البلقاء التطبيقية تستحدث برنامجا لبكالوريوس الترجمة في كلية السلط للعلوم الإنسانية
-
أبوزيد: حادث بيت حانون رسالة بالنار أُلقيت على طاولة المفاوضات
-
مناشدة للعثور على ثمانيني مفقود في عمّان
-
طائرات سلاح الجو الملكي تواصل إخماد الحرائق في سوريا
-
10 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة
-
انهيار بناية بعد ساعات من إخلائها في اربد
-
3 آلاف طالب يلتحقون بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن في الطفيلة