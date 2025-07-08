أسعار الخضار والفواكه الثلاثاء في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3099 طنًا، منها 2282 طن خضار، و653 طن فواكه، و164 طنًا من الورقيات. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف بين 8 و20 قرشًا، والبطاطا بين 20 و35 قرشًا، والبندورة بين 5 و10 قروش، والجزر بين 20 و30 قرشًا، والخيار بين 25 و50 قرشًا، والزهرة بين 25 و40 قرشًا، والليمون بين 100 و140 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و95 قرشًا.



