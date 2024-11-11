أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق اليوم الاثنين :
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