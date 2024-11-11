أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3352.368 طنا اليوم الاثنين .



وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق اليوم الاثنين :

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