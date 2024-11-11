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أسعار الخضار والفواكه في الأردن الاثنين

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 11-11-2024 11:09 ص

الوكيل الإخباري- بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3352.368 طنا  اليوم الاثنين .

وتاليا نشرة - استرشادية-  مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق اليوم الاثنين : 

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