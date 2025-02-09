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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 09-02-2025 09:15 ص
الوكيل الإخباري-  ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات 3477 طناً اليوم الأحد.اضافة اعلان


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد :


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