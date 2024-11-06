أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

وتاليا نشرة -استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي وفقا للحد الاعلى والادنى لسعر بيع الكيلو :
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