 
الأربعاء 2024-11-06 11:28 ص
 

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات التي وصلت الى السوق المركزي اليوم الأربعاء 3311.145 طنا

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وتاليا نشرة -استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي وفقا للحد الاعلى والادنى لسعر بيع الكيلو :

 


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