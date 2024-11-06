أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات التي وصلت الى السوق المركزي اليوم الأربعاء 3311.145 طنا

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وتاليا نشرة -استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي وفقا للحد الاعلى والادنى لسعر بيع الكيلو :



