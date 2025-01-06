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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الإثنين

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 06-01-2025 09:25 ص
الوكيل الإخباري-     بلغت كميات الخضار والفواكه و الورقيات الواردة إلى سوق الخضار المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الإثنين ، 3400 طنا، منها 2044 طن خضار، و 1128 طن فواكه، و 227 طن ورقيات.اضافة اعلان


وتاليا أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي لليوم الإثنين  :


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