 
السبت 2025-02-01 09:02 ص
 

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4755 طنا، منها 2904طن خضار، و 1587طن فواكه، و 263 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم السبت:


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