أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم السبت:
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