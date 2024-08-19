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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 19-08-2024 12:33 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2936 طنا، منها 1898 طن خضار و870 طن فواكه و167 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 15و25 قرشا، البطاطا بين 35 و 60 قرشا، البندورة 15و 40 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 40 و 85 قرشا، الليمون 60 و 100 قرش والموز البلدي 50 و 85 قرشا.

gnews

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