أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15و 25 قرشا، البصل الناشف 15و25 قرشا، البطاطا بين 35 و 60 قرشا، البندورة 15و 40 قرشا، الجزر 40 و 60 قرشا، الخيار 20 و 35 قرشا، الزهرة 40 و 85 قرشا، الليمون 60 و 100 قرش والموز البلدي 50 و 85 قرشا.
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