أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 15و25، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة 15 و40، والجزر 40 و60، والخيار 20 و35، والزهرة 35 و60، والليمون 60 و90، والموز البلدي 50 و80قرشا.
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