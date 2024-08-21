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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الخضار والفواكه
الخضار والفواكه
الأربعاء، 21-08-2024 02:41 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2559 طنا، منها 1739طن خضار، و684 طن فواكه، و136طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 15و25، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة 15 و40، والجزر 40 و60، والخيار 20 و35، والزهرة 35 و60، والليمون 60 و90، والموز البلدي 50 و80قرشا.

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