أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 35و 65، والليمون بين 60 و90، والموز البلدي بين 50و 70قرشا.
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