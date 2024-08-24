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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
السبت، 24-08-2024 02:48 م
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3604 أطنان، منها 2398 طن خضار، و1051طن فواكه، و 155طن ورقيات.اضافة اعلان

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 15و35، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 20 و35، والزهرة بين 35و 65، والليمون بين 60 و90، والموز البلدي بين 50و 70قرشا.
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