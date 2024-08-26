أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35، والبطاطا 35 و60، والبندورة 15و35، والجزر 40 و60، والخيار 20 و35، والزهرة 35 و65، والليمون 60 و100، والموز البلدي 50 و70قرشا.
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