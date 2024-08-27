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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الثلاثاء، 27-08-2024 08:42 ص

الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2773 طنا، منها 1839طن خضار، و791 طن فواكه، و142 طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 20 و35 قرشا، والبطاطا 35 و60 قرشا، والبندورة 15و35 قرشا، والجزر 50 و75 قرشا، والخيار 20 و35 قرشا، والزهرة 25 و60 قرشا، والليمون 30 و70 قرشا، والموز البلدي 50 و85 قرشا.

 
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