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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
الإثنين، 02-09-2024 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   لغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2791طنا، منها 1847طن خضار، و772طن فواكه، و 172طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 35- 60، والبندورة بين 10- 20، والجزر بين 50- 70، والخيار بين 15- 35، والزهرة بين 25- 50، والليمون بين 35-70، والموز البلدي بين 50-85قرشا.

 
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