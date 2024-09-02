أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- لغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2791طنا، منها 1847طن خضار، و772طن فواكه، و 172طنا من الورقيات.

اضافة اعلان