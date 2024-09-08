أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35 قرشا، والبطاطا بين 30و 60 قرشا، والبندورة بين 8و20 قرشا، والجزر بين 50و 70 قرشا، والخيار بين 20و40 قرشا، والزهرة بين 25و 45 قرشا، والليمون بين 35و 70قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يفتتح المؤتمر القضائي ومبنى نادي القضاة النظاميين
-
تنويه من ترخيص السواقين بشأن خدماتها يومي الإثنين والأربعاء
-
معلومات جديدة حول منفذ "عملية الجسر"
-
"الأمانة" و"تجارة عمان" تبحثان تنشيط القطاع التجاري بالعاصمة
-
بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات تزور هيئة الإعلام
-
تعرف على هويات وصور القتلى الاسرائيليين الـ3 في "عملية الجسر"
-
مقتطفات من المهرجان الانتخابي لمرشحة قائمة المستقبل المهندسة نور أحمد اللوزي
-
من هو الأردني منفذ "عملية الجسر".. ؟