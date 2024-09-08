أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

03:45 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/702353 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3216طنا، منها 2064 طن خضار، و930 طن فواكه، و221 طنا من الورقيات. اضافة اعلان



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20و 30 قرشا، والبصل الناشف بين 25و35 قرشا، والبطاطا بين 30و 60 قرشا، والبندورة بين 8و20 قرشا، والجزر بين 50و 70 قرشا، والخيار بين 20و40 قرشا، والزهرة بين 25و 45 قرشا، والليمون بين 35و 70قرشا، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.