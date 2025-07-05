أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 4042 طنا، منها 2861 طن خضار و 658 طن فواكه و 970 طنا من الورقيات.

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