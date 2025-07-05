السبت 2025-07-05 12:30 م
 

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 05-07-2025 11:37 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم السبت، 4042 طنا، منها 2861 طن خضار و 658 طن فواكه و 970 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10- 20 قرشا والبصل الناشف 8 - 10 قروش والبطاطا 20- 40 قرشا والبندورة 7-15 قرشا والجزر 20- 30 قرشا والخيار 25- 40 قرشا والزهرة 20-40 قرشا والليمون 100- 150 قرشا والموز البلدي 60 - 95 قرشا.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة - أسماء

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 472 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 540 دينارا اليوم ال

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

لى

فن ومشاهير بزفاف أسطوري أقيم في فيلا "الزعيم".. عادل إمام يحتفل بزواج حفيده (فيديو)

اف

فن ومشاهير ما سرّ بقاء عمرو دياب متربعا على عرش الطرب لأكثر من 40 عاما؟

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله للمشاجرة في الصويفية

تعبيرية

أخبار محلية أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

سطو مسلح على وكالة توزيع غاز في عمّان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

مركز الخدمات الحكومي

أخبار محلية إنجاز 3.45 مليون معاملة في مراكز الخدمات حتى نهاية حزيران



 
 





الأكثر مشاهدة