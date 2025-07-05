أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 10- 20 قرشا والبصل الناشف 8 - 10 قروش والبطاطا 20- 40 قرشا والبندورة 7-15 قرشا والجزر 20- 30 قرشا والخيار 25- 40 قرشا والزهرة 20-40 قرشا والليمون 100- 150 قرشا والموز البلدي 60 - 95 قرشا.
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