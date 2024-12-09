 
الإثنين 2024-12-09 12:20 م
 

أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 09-12-2024 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الاثنين، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.6 دينارا لجهة الشراء.اضافة اعلان


وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.9 و47.9 دينارا على التوالي.


Image1_1220249112339345442633.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

الجيش الإسرائيلي يتوسع في المنطقة العازلة مع سوريا

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يستولي على "نقاط إضافية" في سوريا

تع

فن ومشاهير جديد صفعة عمرو دياب.. غرامة 200 جنيه وتعويض

ة

فن ومشاهير شاهد إليسا تعثر على قريبها في معتقلات الأسد

تعبيرية

أخبار محلية الإعلان عن موعد الانقلاب الشتوي للعام 2024

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح عيادة الإقلاع عن التدخين في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي

تع

منوعات 'جسم مضيء' في سماء طهران يثير البلبلة_ فيديو

تعبيرية

شؤون برلمانية أردنية معتقلة في السجون السورية منذ 35 عاما.. ما قصتها؟

بلا

أخبار الشركات "دير مالك": تمكين الأردنيين لمستقبل مالي أكثر استقرارا



 




الأكثر مشاهدة