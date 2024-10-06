أسعار الكوسا تُحلق في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟

وبين مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الكوسا تشهد ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب وانخفاض الكميات الموردة إلى السوق.
وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من الكوسا إلى السوق المركزي اليوم الأحد
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