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أسعار الكوسا تُحلق في السوق المركزي.. إلى كم وصل الكيلو؟

كيلو الكوسا يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي
كيلو الكوسا يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي
الأحد، 06-10-2024 09:33 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر كيلو الكوسا في السوق المركزي ليصل إلى دينار وعشرة قروش اليوم الأحد.

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وبين مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" أن أسعار الكوسا تشهد ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب وانخفاض الكميات الموردة إلى السوق.


وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من الكوسا إلى السوق المركزي اليوم الأحد 51.556 طنًا.


 
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