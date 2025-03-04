أسعار الكوسا تُواصل التحليق في السوق المركزي .. تفاصيل

وبين مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري" في وقت سابق أن أسعار الكوسا تشهد ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب وانخفاض الكميات الموردة إلى السوق.
وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من الكوسا إلى السوق المركزي اليوم الأحد 95.890 طنًا.
وتالياً تفاصيل أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي
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