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أسعار الكوسا تُواصل التحليق في السوق المركزي .. تفاصيل

كوسا
كوسا
الثلاثاء، 04-03-2025 12:19 م
الوكيل الإخباري-  انخفض سعر كيلو الكوسا في السوق المركزي اليوم الثلاثاء ليتراوح ما بين 80 - 100 قرش ، عقب ارتفاعه أمس الاثنين لحافة الـ 120 قرشاً ، ليبقى سعر الكوسا بشكل عام مرتفعاً عما كان عليه خلال الأسابيع القادمة بصورة واضحة للغاية.اضافة اعلان


وبين مدير السوق المركزي، كساب الشخانبة، لـ "الوكيل الإخباري"  في وقت سابق أن أسعار الكوسا تشهد ارتفاعًا بسبب زيادة الطلب وانخفاض الكميات الموردة إلى السوق.

وبلغت الكميات الإجمالية الواردة من الكوسا إلى السوق المركزي اليوم الأحد 95.890 طنًا.

وتالياً تفاصيل أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي 


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