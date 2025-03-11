أسعار المستهلك ترتفع في الأردن .. ما أبرز السلع التي شهدت زيادة؟

الوكيل الإخباري- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" في الشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 2.21 بالمئة ليصل إلى النقطة 112.30 مقابل 109.87 نقطة لنفس الفترة من عام 2024.



وبيَّن التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، اليوم الثلاثاء، أن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين لهذا العام، ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 16.69 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.73 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 8.70 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.32 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.07 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي، ليصل إلى النقطة 112.36 مقابل 110.02 نقطة لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً ارتفاعًا نسبته 2.12 بالمئة.



وعلى صعيد المجموعات السلعية، فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024، بشكل رئيسي، مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 18.39 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.73 بالمئة، واللحوم والدواجن بنسبة 8.69 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.34 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 5.18 بالمئة، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 3.46 بالمئة، والملابس بنسبة 2.50 بالمئة، والأدوات المنزلية بنسبة 2.31 بالمئة، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 2.13 بالمئة.



ووفق التقرير، ارتفع الرقم القياسي لشباط من هذا العام ليصل إلى النقطة 112.36 مقابل 112.23 للشهر الذي سبقه، بارتفاع نسبته 0.11 بالمئة.



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