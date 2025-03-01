أسعار رحلات العمرة برًّا وجوا في رمضان الحالي .. تفاصيل

وبين الطاهات، أن حجم الحجوزات والإقبال على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي خاصة بالعشر الأوائل وبالأيام العشر الوسطى متواضع.
وأوضح أن أعداد الطلبات المقدمة للعمرة قليل مقارنة مع الأعوام السابقة، متوقعاً أن يرتفع حجم الطلب على رحلات العمرة في العشر الأواخر من رمضان الحالي.
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