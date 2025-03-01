 
السبت 2025-03-01 09:55 ص
 

أسعار رحلات العمرة برًّا وجوا في رمضان الحالي .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-03-2025 09:47 ص
الوكيل الإخباري-  قال الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات، إن أسعار رحلات العمرة خلال شهر رمضان الحالي مشجعة ومناسبة للجميع، حيث تتراوح تكاليف رحلة العمرة براً بين 230-250 دينارا للشخص بالغرفة الرباعية، وجواً تتراوح ما بين 450-500 دينار بالغرف الرباعية بالفنادق العادية.اضافة اعلان


وبين الطاهات، أن حجم الحجوزات والإقبال على رحلات العمرة في شهر رمضان الحالي خاصة بالعشر الأوائل وبالأيام العشر الوسطى متواضع.

وأوضح أن أعداد الطلبات المقدمة للعمرة قليل مقارنة مع الأعوام السابقة، متوقعاً أن يرتفع حجم الطلب على رحلات العمرة في العشر الأواخر من رمضان الحالي.
 
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