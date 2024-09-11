أسماء أعضاء مجلس النواب - رسمياً

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ينشر موقع الوكيل الاخباري اسماء أعضاء مجلس النواب العشرين، بعد اعتمادها رسميا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب :

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