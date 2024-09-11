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أسماء أعضاء مجلس النواب - رسمياً

مجلس النواب
مجلس النواب
الأربعاء، 11-09-2024 09:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ينشر موقع الوكيل الاخباري اسماء أعضاء مجلس النواب العشرين، بعد اعتمادها رسميا من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب :

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- أحمد محمد على الصفدي.
- مازن تركي سعود القاضي
- تمارا يعقوب عادل ناصر الدين.
- مصطفى صالح مصطفى العماوي.
- جميل أحمد محمد الدهيسات.
- هالة يوسف محمود الجراح.
- دينا عوني محمد البشير.
- خميس حسين خليل عطية.
- حمود ابراهيم أحمد الزواهرة.
- زهير محمد زهير الخشمان.
- أيمن عودة محمد البدادوة.
- مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.
- بكر محمد عبدالغني الحيصة.
- سليمان حويلة عيد الزبن.
- خالد محمد علي العقيلات.
- محمد أحمد علي الجراح.
- قاسم عبدالله محمد القباعي.
- معتز محمد موسى أبو رمان.
- علي سليمان محمد الغزاوي.
- أيمن محمود عبدالله أبو هنية.
- هدى ابراهيم نصار نفاع.
- رند جهاد فؤاد الخزوز.
- جهاد عبدالمجيد خميس عبوي.
- محمد فخري شكري كتاو.
- أحمد إبراهيم عبدالعزيز القطاونة.
- محمد خليل محمد عقل.
- حياة حسين علي مسيمي.
- ناصر سلامة عقلة نواصرة.
- مالك عبدالله علي الطهراوي.
- ديما محمد طارق عبدالرحيم طهبوب.
- معتز علي سالم الهروط.
- وسام محمد عبدالغني الربيحات.
- هدى حسين محمد عتوم.
- خضر هليل بني خالد.
- سالم علي محمود أبو دولة.
- حامد خليل رشيد الرحامنة.
- إبراهيم صالح هلال الحميدي.
- رائد طاهر حمدان القطامين.
- نور حسني أحمد أبو غوش.
- باسم مرشد صالح الروابدة.
- فتحي يوسف سلمان البوات.
- أحمد الرقب.
- محمد يحيا المحارمة.
- عبدالرحمن العوايشة.
- أحمد الهميسات.
- عطالله الحنيطي.
- بيان فخري عبدالله.
- صالح العرموطي.
- موسى الوحش.
- أندريه حواري.
- سليمان السعود.
- عبدالرؤوف الربيحات.
- أحمد عشا.
- جهاد مدانات.
- راكين أبو هنية.
- تيسير سالم أبو عرابي العدوان.
- ينال عبدالسلام فريحات.
- نصار حسن القيسي.
- نمر عبد الحميد السليحات.
- عدنان يندار مشوقة.
- إيمان محمد العباسي.
- محمد جميل الظهراوي.
- علي الخلايلة.
- أيمن توفيق أبو الرب.
- وليد حامد المصري.
- حسين علي العموش.
- رائد مصباح رباع.
- محمد سلامة الغويري.
- نبيل كامل الشيشاني.
- هايل فريح عياش.
- نسيم عارف العبادي.
- عبد الهادي البريزات.
- سامر نوفان العبابسة.
- عيسى نصار.
- نجمة شفيق الهواوشة.
- أحمد عبدالعزيز السراحنة.
- سليمان حماد الخرابشة.
- طلال محمد النسور.
- عارف منور السعايدة.
- خليفة سليمان الديات.
- حكم منصور المعادات.
- جمال عيسى قموة.
- رانيا منصر أبو رمان.
- حمزة محمد الحوامدة.
- بدر الحراحشة.
- محمد عبدالفتاح هديب.
- شفاء عيسى صوان.
- آية الله الفريحات.
- عبد الحليم عنانبة.
- فريال بني سلمان.
- وصفي حداد.
- أحمد حسن الشديفات.
- إسماعيل راشد المشاقبة.
- أحمد حمدان العليمات.
- مي محمود الحراحشة.
- خالد أبو حسان.
- عوني الزعبي.
- علي الخزعلي.
- طارق بني هاني.
- عثمان المخادمة.
- فراس قبلان.
- شاهر شطناوي.
- آمال البشير.
- محمد ملحم.
- سالم العمري.
- مؤيد علاونة.
- عبد الناصر الخصاونة.
- مجحم الصقور.
- آيات عيسى.
- إياد جبرين.
- إبراهيم سلامة الصرايرة.
- إبراهيم يوسف الطراونة.
- محمد عبدالله البستنجي.
- حسين خالد الطراونة.
- محمود خلف النعيمات.
- إبراهيم صقر القراله.
- إسلام لويفي العزازمة.
- هيثم جريس الزيادين.
- محمد أحمد المرايات.
- محمد سلامة السبايلة.
- محمد عبد الرزاق الرعود.
- ميسون صبحي القوابعة.
- محمد أحمد المحاميد.
- يوسف محمد الرواضيه.
- حسين سعود كريشان.
- رانيه محمد الخليفات.
- حسن صلاح الرياطي.
- عبد الباسط الكباريتي.
- لبنى محمد نمور.
- حابس سامي الفايز.
- إبراهيم فنخير الجبور.
- فليحة سلامة السبيتان.
- صالح ساري أبو تايه.
- محمد قاسم المراعية.
- أروى علي حمد الزبون.
- عمر الخوالد.
- حابس الشبيب.
- مي محمد الزيادنة.

 
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