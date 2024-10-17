أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط

وللاستفسار عن قبول طالب إضافةً إلى التعرف على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه الدفعة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC4
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