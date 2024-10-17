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أسماء الدفعة الأخيرة للطلبة المرشحين للقبول في كليتي نسيبة ورفيدة - رابط

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الخميس، 17-10-2024 01:13 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني/قسم الدبلوم المتوسط أسماء الدفعة الرابعة والأخيرة من الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2024-2025 .اضافة اعلان


وللاستفسار عن قبول طالب  إضافةً إلى التعرف على  الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه الدفعة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: https://www.admhec.gov.jo/Diplom/AdmDiplomNRC4
 
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