أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط

وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح موزعين حسب المحافظات والألوية الرجاء الدخول الرابط أدناه :
https://www.facebook.com/share/S7nxaW3RWuwT8RnF/
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