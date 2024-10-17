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أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من رومانيا - رابط

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 17-10-2024 01:55 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح المقدمة من حكومة جمهورية رومانيا الصديقة بتخصص "الطب البشري" للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ .اضافة اعلان


وللتعرف على أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من هذه المنح موزعين حسب المحافظات والألوية الرجاء الدخول الرابط أدناه :

https://www.facebook.com/share/S7nxaW3RWuwT8RnF/
 
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