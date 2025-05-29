الخميس 2025-05-29 02:12 م
 

أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الخميس، 29-05-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.

ودعت القيادة الضباط وضباط الصف والأفراد مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 11/06/2025 للحصول على القرض.

اضافة اعلان

 


Image1_5202529112415438695449.jpg
Image2_5202529112415438695449.jpg
Image3_5202529112415438695449.jpg
Image4_5202529112415438695449.jpg
Image1_5202529112448919040978.jpg
Image2_5202529112448919040978.jpg
Image3_5202529112448919040978.jpg
Image4_5202529112448919040978.jpg
Image1_5202529112515805508306.jpg
Image2_5202529112515805508306.jpg
Image3_5202529112515805508306.jpg
Image4_5202529112515805508306.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

فب5غل

طب وصحة 5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

وزارة الداخلية

أخبار محلية أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

بيان هام صادر عن وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

برلاليب

طب وصحة أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة