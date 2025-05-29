أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

ودعت القيادة الضباط وضباط الصف والأفراد مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 11/06/2025 للحصول على القرض.
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