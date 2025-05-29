أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالافراد) والضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط.



ودعت القيادة الضباط وضباط الصف والأفراد مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 11/06/2025 للحصول على القرض.

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