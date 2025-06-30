الإثنين 2025-06-30 11:37 ص
 

أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 11:18 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلةً بمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، عن صدور دفعة جديدة من أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاصة بفئة الأفراد).

ودعت المؤسسة جميع المشمولين في هذه الدفعة من مستفيدي صندوق إسكان الضباط، إلى مراجعة بنك القاهرة عمّان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025، لاستلام قيمة القرض المخصصة لهم.

اضافة اعلان

 

أسماء الضباط المستحقين

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تحتفل بتخريج دفعتين تدريبيتين بفنون الطهي والتصوير والمونتاج

ت

أخبار محلية بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

فقا

طب وصحة لمكافحة الأمراض.. أفضل وقت لشرب الشاي الأخضر

ل

أخبار محلية الجمارك تدعو ورثة ذوي إعاقة متوفين مستفيدين من إعفاءات المركبات إلى مراجعتها

للتلت

فن ومشاهير لحظات رعب في حفل بيونسيه.. خلل فني يهدد حياتها على الهواء - فيديو

ل

أخبار محلية الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف قافلة جنود في باكستان

ل

أخبار محلية أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

ل

خاص بالوكيل تسجيل وفاة جديدة بالتسمم الكحولي



 
 





الأكثر مشاهدة