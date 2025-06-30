أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

ودعت المؤسسة جميع المشمولين في هذه الدفعة من مستفيدي صندوق إسكان الضباط، إلى مراجعة بنك القاهرة عمّان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025، لاستلام قيمة القرض المخصصة لهم.
أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك تدعو ورثة ذوي إعاقة متوفين مستفيدين من إعفاءات المركبات إلى مراجعتها
-
الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف قافلة جنود في باكستان
-
التربية تنهي صرف كافة السلف للمتقدمين على منصتها الإلكترونية
-
الجامعة الأردنيّة تستحدث 11 برنامجًا أكاديميًّا نوعيًّا في مختلف الدرجات العلميّة
-
انسكاب 28 طن من المواد الخطرة على الطريق الصحراوي
-
الأردن يعزي السودان
-
فصل مبرمج للكهرباء لغايات الصيانة عن مناطق في المملكة غدا -أسماء
-
الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عن طريق مقذوف قادم من سوريا