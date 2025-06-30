أسماء المستحقين لقروض الإسكان العسكري من الضباط والأفراد

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلةً بمديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، عن صدور دفعة جديدة من أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الإسكان العسكري (الخاصة بفئة الأفراد).



ودعت المؤسسة جميع المشمولين في هذه الدفعة من مستفيدي صندوق إسكان الضباط، إلى مراجعة بنك القاهرة عمّان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 تموز 2025، لاستلام قيمة القرض المخصصة لهم.

اضافة اعلان