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أسماء- ترقيات في وزارة التربية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 10-09-2024 10:35 ص

الوكيل الإخباري-   قررت وزارة التربية ترقية عدد من المعلمين إلى وظيفة مشرف تربوي/ أخصائي مبحث في مجال الإشراف.

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وتاليا الأسماء:

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