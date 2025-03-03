أسواق إربد الشعبية مزيج بين التراث والتقاليد والحياة العصرية في رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- تنشط الأسواق الشعبية في اربد خلال ليالي رمضان المبارك، وتشهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي والزوار الذين يقصدونها للتسوق والاستمتاع بالأجواء الرمضانية التي تجمع بين التراث والتقاليد وملامح الحياة العصرية.

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وتتميز هذه الأسواق بتنوع معروضاتها التي تشمل المنتجات التراثية والمستلزمات الرمضانية، كما يقبل المتسوقون على شراء الأطعمة التقليدية كقمر الدين المصنوع من المشمش، إضافة إلى الحلويات الشعبية كأصابع زينب والعوامة والقطايف والمشروبات التقليدية مثل التمر الهندي وعرق السوس، التي تعد من العناصر الأساسية على الموائد الرمضانية ما يعطي لهذا الشهر الفضيل طابعا مميزا ومذاقا خاصا.



ويقول المواطن أسامة الغندوري، إن أصوات الباعة وهم ينادون على بضائعهم تضفي أجواءً مفعمة بالحيوية، فيما يجوب الزوار الأزقة والأسواق الشعبية لاختيار احتياجاتهم، وسط تفاعل اجتماعي يعكس الألفة والترابط بين أفراد المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الأسواق تعد ملتقى للأسر والأصدقاء، الذين يجدون فيها فرصة لتبادل الأحاديث وإحياء العادات الرمضانية التي تعزز النسيج الاجتماعي.



ويؤكد المواطن أوس المومني، أن الأسواق التجارية في اربد تعتبر مقصدا لجميع العائلات في شهر رمضان، حيث تعتبر متنفسا للصائمين للخروج من منازلهم بعد الإفطار وتسوق ما يحتاجونه، إضافة إلى تناول أطعمة وحلويات مختلفة مع وجود ساحات لعب ترفيهية للأطفال، تنظمها جهات حكومية وخاصة مشتركة.



ويرى المواطن ريان الحوراني، أن الأسواق الشعبية في اربد تُعدّ جزءًا من الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة، حيث تحتفظ بمكانتها بصفتها مراكز تجمع بين التراث والتجارة، وتشكل نقطة جذب أساسية تعكس الموروث الأصيل للمنطقة خلال الشهر الفضيل.



ويشير التاجر لورنس المقبل، إلى أن حركة التجارة في شهر رمضان تنشط وتزداد بشكل ملحوظ بعد صلاة التراويح، وهي فرصة للخروج والاستمتاع بروحانية الشهر الفضيل وشراء جميع الاحتياجات من مستلزمات ضرورية، فهو شهر استثنائي بكل لحظاته.