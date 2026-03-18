الخميس 2026-03-19 06:14 ص

أسواق الرصيفة تشهد إقبالا مع قرب عيد الفطر

الرصيفة
الأربعاء، 18-03-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري-   تشهد أسواق مدينة الرصيفة نشاطا ملحوظا في حركة المتسوقين مع اقتراب حلول عيد الفطر وسط زيادة في الإقبال على مختلف القطاعات التجارية، خاصة في قطاعات الألبسة والحلويات ومستلزماتها، لتلبية احتياجات العائلات استعدادا للعيد.

وقال تاجر الألبسة محمود صالح إن قطاع الألبسة والأحذية يشهد انتعاشا ملحوظا في المبيعات، تزامنا مع عيد الفطر هذا العام مع نهاية الموسم الشتوي وبداية الربيع.


وأشار أيوب الظهراوي صاحب محل إكسسوارات إلى أن تزامن عيد الفطر مع مناسبة يوم الأم يعزز المبيعات على الهدايا، ويوفر فرص تسويقية مميزة هذا الموسم، خاصة مع توافر البضائع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة في الأسواق.

 
 


