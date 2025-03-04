أسواق جرش تشهد حركة تسوق نشطة

وقال المواطن محمد العياصرة، إن أسواق جرش تشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية الشهر الفضيل، حيث إن جميع السلع الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة، والعروض المنتشرة في الأسواق، خاصة في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، مع دعواتنا باستمرار هذه الأجواء الإيجابية طوال شهر رمضان.
وأشار المواطن علي العتوم، إلى أن أجواء رمضان دائما ما تكون مميزة، والحركة في الأسواق كبيرة، والإقبال واضح على شراء مستلزمات الشهر الكريم، والأسعار بشكل عام جيدة، مبينا أهمية استمرار الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها، خاصة مع الإقبال المتزايد.
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