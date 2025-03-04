أسواق جرش تشهد حركة تسوق نشطة

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق محافظة جرش حركة تجارية نشطة من قبل المواطنين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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وقال المواطن محمد العياصرة، إن أسواق جرش تشهد نشاطا ملحوظا منذ بداية الشهر الفضيل، حيث إن جميع السلع الأساسية متوفرة بأسعار مناسبة، والعروض المنتشرة في الأسواق، خاصة في المؤسستين الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية على الأسر، مع دعواتنا باستمرار هذه الأجواء الإيجابية طوال شهر رمضان.