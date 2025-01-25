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أسير أردني يرفض الإفراج عنه بصفقة التبادل لعدم إبعاده إلى المملكة

الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي عمار حويطات
الأسير الأردني في سجون الاحتلال الإسرائيلي عمار حويطات
السبت، 25-01-2025 08:21 م

الوكيل الإخباري-    كشف عمر حويطات شقيق الأسير الأردني عمار حويطات (42 عاما) أن شقيقه الأسير رفض قرار الإفراج عنه اليوم من سجون الاحتلال ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ما بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك لرفض مقترح السلطات الإسرائيلية إبعاده إلى خارج الأردن.

وأدرجت المقاومة الفلسطينية اسم الأسير الأردني عمار حويطات ضمن كشف المفرج عنهم اليوم السبت في صفقة التبادل مع الاحتلال الإسرائيلي بعدما سلّمت كتائب القسام 4 مجندات أسيرات إسرائيليات للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

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الجزيرة

 
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