أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية أشغال محافظة اربد اليوم الأحد، تنفيذ عطاء تحسين الواقع المروري على تقاطع مثلث طريق البترول على مدخل لواء المزار الشمالي الذي يشهد كثافة مرورية مرتفعة.

اضافة اعلان



وقال مدير أشغال اربد المهندس معن الربضي إن العطاء الذي بلغت تكلفته 50 ألف دينار يتضمن إنشاء دوار في منتصف التقاطع وأعمال فرشيات وخلطة إسفلتية ودهانات ومطبات وكندرين، وتنفيذ جزر وسطية على امتداد الطرق الأربعة المرتبطة به لفصل اتجاهات السير بطول 50 مترا لكل جزيرة، بما يسهم في الحد من التداخل المروري الذي كان يتسبب بوقوع حوادث واختناقات مرورية.



وبين أن التصميم الفني للحلول المرورية على التقاطع راعى تحقيق أعلى درجات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق الحيوي وتحسين انسيابية المرور وتنظيمه، استجابة لشكاوى واحتياجات المواطنين من سالكي الطريق.