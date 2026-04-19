الأحد 2026-04-19 12:50 م

أشغال اربد تبدأ بتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

الأحد، 19-04-2026 11:58 ص

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية أشغال محافظة اربد اليوم الأحد، تنفيذ عطاء تحسين الواقع المروري على تقاطع مثلث طريق البترول على مدخل لواء المزار الشمالي الذي يشهد كثافة مرورية مرتفعة.

وقال مدير أشغال اربد المهندس معن الربضي إن العطاء الذي بلغت تكلفته 50 ألف دينار يتضمن إنشاء دوار في منتصف التقاطع وأعمال فرشيات وخلطة إسفلتية ودهانات ومطبات وكندرين، وتنفيذ جزر وسطية على امتداد الطرق الأربعة المرتبطة به لفصل اتجاهات السير بطول 50 مترا لكل جزيرة، بما يسهم في الحد من التداخل المروري الذي كان يتسبب بوقوع حوادث واختناقات مرورية.


وبين أن التصميم الفني للحلول المرورية على التقاطع راعى تحقيق أعلى درجات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق الحيوي وتحسين انسيابية المرور وتنظيمه، استجابة لشكاوى واحتياجات المواطنين من سالكي الطريق.


ويخدم موقع مثلث تقاطع طريق البترول، سكان ألوية المزار الشمالي والكورة والطيبة وغرب اربد والأغوار الشمالية، فيما برزت شكاوى مستخدمي الطريق من تكرر الحوادث على التقاطع نتيجة كثافة حركة السير.

 
 


