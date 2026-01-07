​أشغال البلقاء تطلق حزمة عطاءات طرق بقيمة مليوني دينار

ويأتي هذا التحرك المبكر من قبل المديرية استجابةً للإقرار المبكر لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مما أتاح المجال لتسريع المسارات الفنية والإدارية اللازمة لطرح العطاءات في وقت قياسي، ويضمن هذا التوجه إتمام عمليات التنفيذ والاستلام وصرف المطالبات المالية ضمن السنة المالية الحالية، وتجنب أي تأخير قد يطرأ على المشاريع، بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات المرصودة لخدمة المواطنين.
وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية للمشاريع، باشرت مديرية العمل على طرح عطاءات لإنشاء وتنفيذ طرق زراعية في لواء القصبة تمتد على مسافة 1.3 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأجزاء متفرقة من الطرق الرئيسية، حيث تشمل هذه الأعمال كشط وتعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة وتخطيطاً بالدهان الحراري في لواء الشونة الجنوبية بطول 1.7 كم، ولواء دير علا بطول 2.4 كم، بالإضافة إلى طريق الزعتري ضمن لواء القصبة بطول 2 كم، كما تضمنت الحزمة تنفيذ مطبات نموذجية بمواصفات عالية على مختلف طرق المحافظة لتعزيز معايير السلامة المرورية.
