الأربعاء 2026-01-07 12:06 م

​أشغال البلقاء تطلق حزمة عطاءات طرق بقيمة مليوني دينار

ارشيفية
 
الأربعاء، 07-01-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية أشغال محافظة البلقاء، الأربعاء، عن بدء إجراءات طرح مجموعة من عطاءات الطرق الحيوية المدرجة ضمن موازنة اللامركزية للعام المالي الجديد 2026، وذلك بقيمة إجمالية بلغت مليونين وخمسين ألف دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة العامة في مختلف ألوية المحافظة.اضافة اعلان


ويأتي هذا التحرك المبكر من قبل المديرية استجابةً للإقرار المبكر لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، مما أتاح المجال لتسريع المسارات الفنية والإدارية اللازمة لطرح العطاءات في وقت قياسي، ويضمن هذا التوجه إتمام عمليات التنفيذ والاستلام وصرف المطالبات المالية ضمن السنة المالية الحالية، وتجنب أي تأخير قد يطرأ على المشاريع، بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من المخصصات المرصودة لخدمة المواطنين.

وفيما يتعلق بالتفاصيل الميدانية للمشاريع، باشرت مديرية العمل على طرح عطاءات لإنشاء وتنفيذ طرق زراعية في لواء القصبة تمتد على مسافة 1.3 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأجزاء متفرقة من الطرق الرئيسية، حيث تشمل هذه الأعمال كشط وتعبيد بالخلطة الإسفلتية الساخنة وتخطيطاً بالدهان الحراري في لواء الشونة الجنوبية بطول 1.7 كم، ولواء دير علا بطول 2.4 كم، بالإضافة إلى طريق الزعتري ضمن لواء القصبة بطول 2 كم، كما تضمنت الحزمة تنفيذ مطبات نموذجية بمواصفات عالية على مختلف طرق المحافظة لتعزيز معايير السلامة المرورية.
 
 


