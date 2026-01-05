أشغال الزرقاء تبدأ طرح عطاءات الطرق لعام 2026 بقيمة 1.4 مليون دينار

05:12 م

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية أشغال محافظة الزرقاء بطرح حزمة عطاءات الطرق المدرجة ضمن موازنة اللامركزية لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليونًا و412 ألف دينار.





ويأتي هذا الحراك الإنشائي المبكر بفضل الاستجابة السريعة لمقتضيات موازنة العام الجديد، حيث أسهم إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر في سرعة السير بالإجراءات الفنية والإدارية لطرح العطاءات، الأمر الذي يضمن تنفيذ كافة المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، وإنجازها بالكامل قبل نهاية العام الحالي، وتلافي أي تأخير قد تفرضه الظروف الجوية أو الإجراءات الروتينية.



وتفصيلًا للمشاريع الجاري البدء بها، باشرت المديرية بطرح عطاءات لإنشاء وتحسين طرق زراعية تشمل قضاء الظليل بطول 900 متر، وقضاء الأزرق بطول كيلومتر واحد، بالإضافة إلى لواء الهاشمية بطول 1200 متر، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمة المزارعين والمواطنين في تلك المناطق.



كما تعتزم المديرية استكمال طرح كافة العطاءات الـ11 المتبقية خلال الأسبوع الحالي، والتي تتضمن مشاريع كبرى لصيانة الطرق القروية والثانوية بقيمة 371 ألف دينار، تشمل أعمال كشط وخلطات إسفلتية ودهانات وعواكس أرضية في أقضية بيرين والظليل ولواء الهاشمية، بأطوال إجمالية تتجاوز 5 كيلومترات.



وعلى صعيد الطرق الرئيسية، خصصت المديرية 325 ألف دينار لصيانة وتأهيل طرق حيوية تشمل طريق الهاشمية الرئيسي، وأوتوستراد المفرق – الزرقاء، وطريق خو الرئيسي، مع إيلاء اهتمام خاص بإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية لطريق الهاشمية وتركيب حجر الكندرين وردمها بالتربة الحمراء.



كما وضعت المديرية حلولًا جذرية لمشكلات تصريف مياه الأمطار في "النقاط الساخنة"، من خلال تنفيذ مشروع تصريف المياه في شارع الجيش عند مثلث العوضات، بالتوازي مع تخصيص 117 ألف دينار لأعمال السلامة المرورية، التي ستشمل تنفيذ مطبات نموذجية وتركيب حواجز معدنية وعواكس أرضية في مواقع متفرقة من المحافظة، لرفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق.

