أشغال الكرك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه على جسر الثنية والمرج

وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، إن كوادر المديرية باشرت على الفور بتنظيف أسطح المصارف حتى لا تُغلق، وتتراكم مياه الأمطار على الجسر، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف نقاط التصريف وتنظيفها بالكامل استعداداً للمنخفض الجوي.
وأوضح، أنه عند هطول الأمطار الكثيفة تتشكل انجرافات للأتربة مصحوبة بالنفايات وتؤدي إلى إغلاق المصارف المخصصة، مؤكدا أن كوادر المديرية ما زالت تواصل عملها الميداني في مناطق محافظة الكرك كافة.
