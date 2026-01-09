الجمعة 2026-01-09 05:04 م

أشغال الكرك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه على جسر الثنية والمرج

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 09-01-2026 04:57 م
الوكيل الإخباري-  تعاملت كوادر فريق أشغال محافظة الكرك، اليوم الجمعة، مع ارتفاع طفيف لمنسوب المياه على الجسر الممتد بين منطقتي الثنية والمرج.اضافة اعلان


وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، إن كوادر المديرية باشرت على الفور بتنظيف أسطح المصارف حتى لا تُغلق، وتتراكم مياه الأمطار على الجسر، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف نقاط التصريف وتنظيفها بالكامل استعداداً للمنخفض الجوي.

وأوضح، أنه عند هطول الأمطار الكثيفة تتشكل انجرافات للأتربة مصحوبة بالنفايات وتؤدي إلى إغلاق المصارف المخصصة، مؤكدا أن كوادر المديرية ما زالت تواصل عملها الميداني في مناطق محافظة الكرك كافة.
 
 


