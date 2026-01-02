الجمعة 2026-01-02 07:51 م

أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية

ارشيفية
الجمعة، 02-01-2026 07:14 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت كوادر مديرية أشغال الكرك اليوم الجمعة، مع انجرافات واقعة على طريق العبدلية والرسيس (الطريق الذي يربط الكرك بالأغوار الجنوبية).

وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا أثناء عملها في مواقع محاذية للطريق بانجراف أتربة وحجارة على طريق العبدلية والرسيس نظرا لتساقط الأمطار الغزيرة التي شهدتها الطريق، مؤكدا أن الفرق الميدانية تحركت على الفور للمواقع المذكورة وتم إعادة حركة السير كالمعتاد وما زالت الكوادر تواصل عملها بمختلف مناطق محافظة الكرك ومتابعة كل الملاحظات التي ترد إلى غرف العمليات.

 
 


