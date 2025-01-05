أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية

وأكد مدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تنظيف الإنجرافات التي أغلقت الطريق، وتأمين حركة السير بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن كوادر المديرية وآلياتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي قد تنجم عن المنخفض.
ودعا السحيمات المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء المنخفض الجوي، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية حفاظاً على سلامتهم.
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