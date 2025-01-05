أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على طريق الكرك الأغوار الجنوبية

الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية أشغال محافظة الكرك، اليوم الأحد، مع انجرافات تسببت بإغلاق مؤقت لطريق الكرك- الأغوار الجنوبية في منطقة الرسيس، نتيجة الأحوال الجوية السائدة واشتداد الهطول المطري في المحافظة.

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وأكد مدير أشغال الكرك، المهندس رعد السحيمات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تنظيف الإنجرافات التي أغلقت الطريق، وتأمين حركة السير بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن كوادر المديرية وآلياتها في حالة جاهزية كاملة للتعامل مع الظروف الجوية المختلفة التي قد تنجم عن المنخفض.