 
الأربعاء 2025-03-05 11:05 ص
 

أشغال المفرق تطرح عطاءات لخمسة مشروعات بقيمة 150 الف دينار

مديرية أشغال محافظة المفرق
مديرية أشغال محافظة المفرق
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:27 ص
الوكيل الإخباري-   طرحت مديرية أشغال محافظة المفرق العام الحالي عطاءات لخمسة مشروعات بقيمة 150 الف دينار، وفقا لمديرة أشغال المحافظة المهندسة رحاب العتوم .اضافة اعلان


وقالت العتوم ، إن المشروعات التي تم طرحها شملت : طرق زراعية ، مطبات نموذجية ،صيانة لبعض الطرق، موضحة أن هذه المشروعات تأتي بتمويل من مخصصات مديرية الأشغال ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي .

وأضافت أن هذه المشروعات قيد الإحالة وفي حال الانتهاء من إجراءاتها سيتم المباشرة بالعمل فيها فورا .

وبينت العتوم ، أنه تم رفع دراسة لوزارة الاشغال العامه والاسكان لغايات عمل مسرب إضافي على طريق المفرق - الخالدية في المنطقة القريبة من مثلث الزعتري، لتمكين المركبات التي ترغب بالاتجاه الى طريق المفرق - الزعتري من السير على المسرب الإضافي ، وذلك لتأمين سيرها بكل أمان ، تلافيا لوقوع الحوادث المرورية لاسيما وأن هذا الطريق شهد وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص وما رافقها من خسائر مادية كبيرة .
 
 
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