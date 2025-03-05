أشغال المفرق تطرح عطاءات لخمسة مشروعات بقيمة 150 الف دينار

وقالت العتوم ، إن المشروعات التي تم طرحها شملت : طرق زراعية ، مطبات نموذجية ،صيانة لبعض الطرق، موضحة أن هذه المشروعات تأتي بتمويل من مخصصات مديرية الأشغال ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي .
وأضافت أن هذه المشروعات قيد الإحالة وفي حال الانتهاء من إجراءاتها سيتم المباشرة بالعمل فيها فورا .
وبينت العتوم ، أنه تم رفع دراسة لوزارة الاشغال العامه والاسكان لغايات عمل مسرب إضافي على طريق المفرق - الخالدية في المنطقة القريبة من مثلث الزعتري، لتمكين المركبات التي ترغب بالاتجاه الى طريق المفرق - الزعتري من السير على المسرب الإضافي ، وذلك لتأمين سيرها بكل أمان ، تلافيا لوقوع الحوادث المرورية لاسيما وأن هذا الطريق شهد وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص وما رافقها من خسائر مادية كبيرة .
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