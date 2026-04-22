"أشغال المفرق" تطرح عطاءات مشاريع بـ750 ألف دينار

الوكيل الإخباري- طرحت مديرية أشغال محافظة المفرق، حزمة عطاءات مشاريع خدمية وتنموية، بتكلفة إجمالية 750 ألف دينار، وذلك في إطار خططها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز عناصر السلامة العامة في مختلف مناطق المحافظة.

وقالت مديرة أشغال المفرق، المهندسة آلاء سليم، اليوم الأربعاء، إن العطاءات المطروحة تشمل تنفيذ مشاريع فتح وتعبيد طرق زراعية في مختلف مناطق قصبة المفرق، مؤكدة أهمية هذه المشاريع نظرا لاعتماد المحافظة بشكل كبير على النشاط الزراعي، وما لذلك من دور في دعم المزارعين وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم.