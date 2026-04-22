"أشغال المفرق" تطرح عطاءات مشاريع بـ750 ألف دينار

الأربعاء، 22-04-2026 06:40 م

الوكيل الإخباري-   طرحت مديرية أشغال محافظة المفرق، حزمة عطاءات مشاريع خدمية وتنموية، بتكلفة إجمالية 750 ألف دينار، وذلك في إطار خططها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز عناصر السلامة العامة في مختلف مناطق المحافظة.

اضافة اعلان


وقالت مديرة أشغال المفرق، المهندسة آلاء سليم، اليوم الأربعاء، إن العطاءات المطروحة تشمل تنفيذ مشاريع فتح وتعبيد طرق زراعية في مختلف مناطق قصبة المفرق، مؤكدة أهمية هذه المشاريع نظرا لاعتماد المحافظة بشكل كبير على النشاط الزراعي، وما لذلك من دور في دعم المزارعين وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم.


وأضافت سليم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المديرية طرحت كذلك عطاءات لمشاريع تتعلق بالسلامة العامة، تتضمن تركيب حواجز معدنية ومطبات نموذجية على عدد من الطرق ذات الأولوية، إضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لعدد من الطرق الرئيسية والقروية.

 
 


العيسوي يعزي عشيرة أبو عرابي

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة أبو عرابي

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية اتفاقية بين "سلطة العقبة" و"مدينة العقبة الرقمية" لتعزيز منظومة الأمن السيبراني

عربي ودولي "لوفتهانزا" الألمانية تلغي 20 ألف رحلة جوية بسبب نقص الوقود

رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع ضمن المبادرات الملكية في عجلون

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: جولة ثانية من المحادثات مع إيران ممكنة بحلول الجمعة

عربي ودولي رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: ماكرون يخنق اقتصاد البلاد

اليونيفيل

عربي ودولي ماكرون يعلن وفاة جندي فرنسي ثان من قوات اليونيفيل في لبنان



 
 






