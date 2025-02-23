أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد

الوكيل الإخباري- أكدت مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة، اليوم السبت، أن المديرية على أهبة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والآليات جاهزة للتعامل مع حالات الانجماد.

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