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أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 23-02-2025 12:26 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة، اليوم السبت، أن المديرية على أهبة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والآليات جاهزة للتعامل مع حالات الانجماد.

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وأوضحت أن المديرية ستباشر برش مادة الملح بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل، وذلك في المواقع التي يُتوقع أن تشهد انجمادًا كطرق: ثغرة عصفور وسوف وساكب.

 
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