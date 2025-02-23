أشغال جرش تؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع حالات الإنجماد

وأوضحت أن المديرية ستباشر برش مادة الملح بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل، وذلك في المواقع التي يُتوقع أن تشهد انجمادًا كطرق: ثغرة عصفور وسوف وساكب.
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