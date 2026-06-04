"أشغال جرش" تبدأ بتنفيذ صيانة وتأهيل طرق بقيمة 175 ألف دينار

وقالت الخشاشنة إنّ العطاء الأول، الذي تبلغ قيمته 118 ألف دينار، يتضمن أعمال صيانة للطرق الرئيسة في عدد من المواقع، تشمل منطقة إشارة الكتة، ومدخل جرش الجنوبي، وتنفيذ مدّات أرضية على جوانب الطرق لتصريف مياه الأمطار.
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