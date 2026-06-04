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"أشغال جرش" تبدأ بتنفيذ صيانة وتأهيل طرق بقيمة 175 ألف دينار

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جرش
 
الخميس، 04-06-2026 08:18 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مديرية أشغال محافظة جرش بتنفيذ عطاءين لإعادة صيانة وتأهيل عدد من الطرق في المحافظة، بقيمة إجمالية بلغت 175 ألف دينار، تشمل أعمال خلطات إسفلتية وأعمال تأثيث طرق ومدّات أرضية، وفق مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة، الخميس.

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وقالت الخشاشنة   إنّ العطاء الأول، الذي تبلغ قيمته 118 ألف دينار، يتضمن أعمال صيانة للطرق الرئيسة في عدد من المواقع، تشمل منطقة إشارة الكتة، ومدخل جرش الجنوبي، وتنفيذ مدّات أرضية على جوانب الطرق لتصريف مياه الأمطار.

 
 


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