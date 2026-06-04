"أشغال جرش" تبدأ بتنفيذ صيانة وتأهيل طرق بقيمة 175 ألف دينار

الوكيل الإخباري- بدأت مديرية أشغال محافظة جرش بتنفيذ عطاءين لإعادة صيانة وتأهيل عدد من الطرق في المحافظة، بقيمة إجمالية بلغت 175 ألف دينار، تشمل أعمال خلطات إسفلتية وأعمال تأثيث طرق ومدّات أرضية، وفق مديرة أشغال جرش إخلاص الخشاشنة، الخميس.

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